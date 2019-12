'I pisani più schietti'

Appuntamento per conoscere e degustare le eccellenze vitivinicole della Provincia di Pisa ad ingresso libero. Degustazioni libere e guidate con acquisto kit e gettoni. Presentazione della prima guida mai realizzata sui vini delle colline pisane, con 40 aziende aderenti e circa 120 etichette esaminate.

Le degustazioni

Degustazione 'Storia dei Pisani più Schietti': raccontiamo l’evoluzione della produzione vitivinicola pisana sulla base delle partecipazioni e dei risultati delle precedenti occasioni. 7 aziende del territorio porteranno in assaggio due annate di una propria importante etichetta: l'annata più recente e una di quelle storiche.

Degustazione 'Dai Pisani piu Schietti al Gambero Rosso e Slow Wine': la storia e la filosofia che sta dietro la produzione di un grande vino. 5 aziende per 5 esperienze che hanno portato etichette del territorio pisano a successi oltreconfine fino a essere premiati in guide illustri come Slow Wine e Gambero Rosso.

Prezzi degustazioni

- Prevendita online kit degustazione + 5 assaggi + ricarica 3 assaggi: 10€

Acquisto in loco:

- Kit degustazione + 5 assaggi +10€

- Successiva ricarica 3 assaggi 5€

- Degustazione guidata 'Storia dei Pisani più Schietti', posti limitati: 20€

- Degustazione guidata 'Dai Pisani più Schietti al Gambero Rosso e Slow Wine', posti limitati: 25€

Alle degustazioni guidate non si applicano riduzioni di prevendita, ma si consiglia comunque l'acquisto online poiché i posti sono limitati