Il 28 luglio dalle ore 18, presso la Piazzetta Pitti della Tenuta Torre a Cenaia, avrà luogo il 'Pitti Wine & Music Fest' il quarto appuntamento 'Incontriamoci in Villa' di questo anno.

Il programma prevede la possibilità di effettuare un tour della tenuta agricola comodamente seduti in carrozza, una visita guidata alle cantine con la degustazione della selezione Pitti Wine, spettacoli e intrattenimenti teatrali, musica e aperitivi in Piazzetta Pitti.

Festa, che intende dare risalto non solo alla bellezza dei paesaggi toscani, presenti negli oltre 500 ettari della tenuta Torre a Cenaia; ma anche ai prodotti del territorio ed alle aziende, che quotidianamente lavorano per offrire i prodotti genuini della terra.

Il vino sarà il protagonista della giornata, con il coinvolgimento anche della delegazione Onav Pisa, che ha da poco ricevuto un nuovo incarico per l’avvio delle attività sul territorio pisano e che fornirà il proprio patrocinio anche per i prossimi eventi Incontriamoci in Villa.

Lo spettacolo teatrale, a cura di Alessandro Bargagna di City Grand Tour - Guide Turistiche di Pisa, racconterà la storia, gli aneddoti e curiosità della #VillaPitti, che sebbene non sia più accessibile al pubblico, è ancora oggi custode di un ricco bagaglio storico e culturale, essenziale per comprendere ed apprezzare il presente.

Non mancherà le possibilità di degustare i prodotti #PittiSelection o di sedersi per un aperitivo in piazzetta Pitti, accompagnati da una escalation di musica a cura di Filomena Torelli Davide Altini e Alessandro Colombini, passando dal jazz, al blues al rock.

La Associazione I Cavalieri di #Pisa promuove ormai da oltre 10 anni il format #incontriamocinvilla, che intende riportare l’attenzione sul valore delle associazioni, degli enti, delle aziende e delle persone, quali promotori in prima persona del patrimonio enogastronomico, artistico e culturale.

Per info e prenotazioni:eventi@rumcommunication.it; 3472240875.