Pizza, Animali e Arrosticini ad Ippoasi

Il prossimo 2 giugno il ritorno di pizza e arrosticini all'Ippoasi. Per l'occasione verranno riaccesi i fuochi per deliziare i partecipanti con gli arrosticini di seitan artigianale e con le gustose pizze vegane cotte in forno a legna, farcite con i formaggi vegetali gentilmente offerti da Pangea Food.

Tornerà per l'appuntamento Marco Verdone, medico veterinario omeopata, che presenterà il volume 'Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'Isola di Gorgona'. Insieme a lui il co-autore del libro Francesco Presti, agronomo.

Durante la giornata sarà possibile pranzare ad Ippoasi. Il menù prevede antipasto misto, pizza margherita e ai 4 non-formaggi, farinfrittate farcite, pan di spagna al cioccolato. Come di consueto sarà attivo il Biobar, dove sarà possibile trovare vino, birra artigianale, limonata ed estratti di frutta e verdura freschi.

Questa festa è stata realizzata al fine di raccogliere fondi per gli animali accolti ad Ippoasi e al Rifugio della Bubi. Per info e prenotazione (obbligatoria) eventi@ippoasi.org,

Programma

- Ore 16: Visita guidata pomeridiana del Rifugio

- Ore 18.30: Presentazione del volume 'Salvati con nome", a cura di Marco Verdone e Francesco Presti

- Ore 18.30: Intrattenimento bimbi

- Ore 20: 'Grande abbuffata'

Prezzi

- Adulti: 15 euro

- Bimbi da 7 a 12 anni: 10 euro

- Bimbi da 0 a 6 anni: gratis

- Adulti dagli 85 anni in su: gratis

- Arrosticini di seitan e bevande escluse, acqua gratis