PIZZA PISA FESTIVAL 4 e 5 giugno 2019, stazione Leopolda

Due giorni a Pisa il 4 e 5 giugno dedicati alla Pizza: ecco la prima edizione del Pizza Pisa Festival organizzato da CNA e ConfcommercioPisa.

Pizza maniaci. Ma anche pizzofili. Amanti della pizza. Pizzadipendenti. O più semplicemente golosi di pizza. La passione per la pizza accomuna generazioni diverse e latitudini lontane. A Pisa, i prossimi 4 e 5 giugno, alla Stazione Leopolda, è di scena la prima edizione interamente dedicata alla pizza, il Pizza Pisa Festival.

L'evento, organizzato da CNA e ConfcommercioPisa, sarà l'occasione ideale non solo per assaggiare pizze fragranti e originali, ma anche per vivere tanti momenti di approfondimento, svago, divertimento e sfida. Sarà possbile saperne di più, carpirne i segreti, conoscere tecniche e accorgimenti grazie alla sapienza di maestri pizzaioli, di famosi gourmet, di esperti e giornalisti del settore.

L'ingresso è gratuito e vi è la possibilità di degustazioni. Il Pizza Pisa Festival si aprirà con il contest Trofeo San Ranieri, una vera e propria competizione per eleggere il pizzaiolo più talentuoso, a insindacabile giudizio di una Giuria tecnica di qualità, composta da chef, giornalisti, pizzaioli e produttori.

Tantissimi gli appuntamenti in programma: dai laboratori per bambini, agli show-cooking, dai Master Class agli approfondimenti come il convegno finalizzato ad approfondire la conoscenza delle farine. Show-cooking su “Cecina e Pizza Pisana”. show-cooking a quattro mani, Master Class “A lezione di Pizza”, “Pizza a casa”, “A lezione di lievito madre”, approfondimenti su “Pizza al tegamino” e “Pizza Napoletana e fritta”. Il Pizza Pisa Festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa / Terre di Pisa, i partner Banca di Pisa e Fornacette, Formaggi della Famiglia Busti, Agenzia Unipol Sai assicurazioni, Grandi Molini Italiani.