Pizza Pisa Festival: a tu per tu con il piatto più famoso del mondo

Si inaugura oggi, martedì 4 giugno, alle ore 17 il Pizza Pisa Festival che sarà di scena fino a domani alla Stazione Leopolda. Tantissime le iniziative, sin dal mattino, all'interno della kermesse dedicata al celebre piatto famoso in tutto il mondo, tra contest, assaggi di pizze originali, show cooking e approfondimenti vari, grazie alla presenza di maestri pizzaioli e famosi gourmet.

Ingresso gratuito con la possibilità di pizza e altri prodotti in degustazione. Il Pisa Pizza Festival, organizzato da Confcommercio e Cna, si aprirà con il contest Trofeo San Ranieri, la gara che eleggerà il pizzaiolo più talentuoso. A decidere il vincitore una giuria presieduta da Luigi Ricchezza, 4 chef inseriti nella prestigiosa guida Gambero Rosso, food blogger e giornalisti di settore.

Soddisfatto il direttore tecnico della due giorni Luca D'Auria della Pizzeria Pomodoro e Mozzarella-F.lli D'Auria. "Portiamo a Pisa un evento nuovo dedicato alla pizza che è l'alimento mondiale del momento - sottolinea - l'idea è nata dalla consapevolezza che la pizza sta vivendo il suo rinascimento. A Pisa abbiamo la pizza pisana che al di fuori del nostro territorio non è nota. Con questo evento vogliamo far conoscere ai visitatori le sue caratteristiche". Così nel pomeriggio di oggi, dopo il taglio del nastro, è in programma uno show cooking dedicato proprio alla pizza pisana e alla cecina.

"La pizza inoltre è aggregazione e convivialità, un alimento che riunisce tutte le generazioni intorno alla tavola" aggiunge ancora D'Auria che terrà anche una speciale 'lezione' su come preparare la pizza fatta in casa. "Il segreto per una buona pizza? Conoscenza, passione e ingredienti di alta qualità" ci svela il direttore tecnico.

Le pizzerie partecipanti: Pomodoro e Mozzarella – F.lli D'Auria, Pizzeria Da Toni, Pizzeria Da Martino, Pizzeria Stinchi, Pizzeria A Modo mio, Pizzeria l'Officina della Pizza, Pizzeria Farina del Mio Sacco.