Pizzata da roba da matti

Valter Ballantini vi invita a trascorrere una serata in compagnia alla pizzeria Roba da Matti, nella sede storica dell'associazione L'Alba, in via delle Belle Torri 8, a pochi passi da Piazza della Berlina: Per la raccolta fondi che sto facendo a favore dell'Associazione l'Alba, e legata alla mia partecipazione alla Maratona di New York 2020, organizziamo una pizzata alla pizzeria Roba da Matti, nello storico circolo de L'Alba Associazione, dove soci e volontari sono quotidianamente impegnati nel campo della riabilitazione psicosociale.

Pizza e bibita o pizza e birra piccola a 15 €, che comprendono anche 5 € da devolvere in beneficenza. Per i bambini sotto i 5 anni € la pizza è gratis! Scegliete, per favore, un orario di preferenza. Ci sono 80 posti per ciascun turno. Perché sto facendo questo? La Maratona di New York, al pari di tante altre maratone in giro per il mondo, sono utilizzate da Associazioni di volontariato ed Enti per raccogliere i fondi necessari alla loro sopravvivenza. L’organizzazione della maratona dà la possibilità di associare il suo nome alle charities per questo scopo. A New York le charity designate, saranno circa 400.

Questo di finanziarsi attraverso gli eventi, sportivi e non, da parte degli Enti di Beneficenza è molto comune nel mondo anglosassone, praticamente sconosciuto da noi. Considerate, per esempio, che la maratona di Londra dal 1981, quando ha iniziato, ad oggi ha permesso di raccogliere oltre 1 miliardo di sterline. Da noi, in Italia, si è sviluppato il sistema basato sugli sms solidali, sconosciuto nelle altre parti del mondo. Con il nostro sistema si donano 1 o 2 euro, cifra che non spaventa nessuno, e si riescono ad ottenere cifre importanti.

Potete donare la stessa cifra, ma anche qualcosa in più, sul sito https:// ny2020.valterballantini.it/donations/donazione-per-una-buona-causa/ con carta di credito, PayPal o con bonifico bancario.