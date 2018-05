Sabato 19 maggio Pontedera indosserà i colori, la freschezza e il divertimento dei bambini. Dalla mattina alle 11 e per l'intera giornata, sarà un esplosione di giochi, eventi, laboratori, spettacoli e musica dedicati a bambini e ragazzi. E' Pontedera Kids, l'iniziativa organizzata da ConfcommercioPisa con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e il patrocinio del comune di Pontedera. Saranno coinvolte le principali piazze della città, piazza Concordia, piazza Martiri della Libertà, piazza Curtatone, piazza Cavour, piazza Belfiore.

Piazza della Concordia

A farla da padrone in piazza della Concordia saranno i mattoncini Lego con i laboratori a cura di Orange Team e Non Solo Fumetto e l'iniziativa “Alla scoperta dei Lego” a cura del negozio Mago Merlo di Casciana Terme. Nella stessa piazza dalle 15.30 partenza del Trenino del Carnevale, le sculture di palloncini e l'esposizione dei giochi di magia.

Piazza Cavour

Si comincia alle 11 con i giochi d'altri tempi in piazza Cavour a cura dell'Associazione Nobiltà e Contado, mentre nella medesima piazza divertimento assicurato con l'animazione di Sosta Sorriso e i gonfiabili. E' assicurato lo spettacolo a partire dalle 17, prima con l'esibizione degli allievi della Scuola di danza E.Ghezzi di Pisa e le coreografie di Eva Pepe, dalle 18.15 in poi con l'esibizione dell' A.S.D. Sensazione di Movimento di Capannoli e la coreografia di Giulia Gentile.

Piazza Belfiore

In piazza Belfiore l'animazione sarà a cura dell'Arciragazzi Valdera, con i grandi giochi di strada durante la mattina, il laboratorio di primavera “Fiori e girandole” dalle 15, e per finire i giochi di movimento.

Piazza Curtatone e Montanara

In piazza Curtatone e Montanara si comincia alle ore 11 con le letture della Biblioteca di Pontedera, mentre alle 17.30 è previsto un concerto dei Pulcini e della Primi Passi band della Filarmonica Volere è Potere.

Piazza Martiri della libertà

C'è grande attesa infine per “LA SFILATA DEI 1000 COLORI” con il coordinamento di "Quelle di Boscoborgo". Per tutti il ritrovo è in Piazza Martiri della Libertà alle ore 15,30 e il punto di arrivo della sfilata alle 17 in piazza Cavour.

Infine, per l'intera giornata, nell'atrio del comune di Pontedera sarà possibile godere la Mostra dei lavori degli Istituti Comprensivi di Pontedera.