Da Pontedera a Peccioli per le ciclabili 'Della Fila'

ll programma di Fiab Pisa per domenica 6 maggio prevede una gita treno+bici a Peccioli con partenza in treno dalla stazione di Pisa Centrale.

L'appuntamento alla stazione è per le 8.30, la partenza alle 8.54. Da Pontedera si partirà in bici per Peccioli attraverso strade sterrate o residenziali a basso traffico e quindi le ciclabili 'Della Fila'; l'unica difficoltà sarà l'ultima salita, lunga circa 2 Km, che porta all'abitato di Peccioli.

E’ prevista una breve sosta a Forcoli. La lunghezza complessiva del percorso è di circa 40 km. A Peccioli si visiterà il Museo delle icone russe e sarà possibile pranzare presso 'La vecchia carraia'.

Per info e prenotazioni: fiab@fiabpisa.it; 3926886384; 495436802.

Tutti i partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con biciclette in buone condizioni, preferibilmente dotate di cambio di velocità. Si consiglia di portare una camera d’aria ed un kit di riparazione in caso di foratura.

I bambini potranno partecipare con bici non inferiore al 20. L'iscrizione alla gita è gratuita ma riservata ai soci Fiab. Sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) alla Fiab prima della partenza. In caso di pioggia la gita verrà rinviata a data da definirsi.