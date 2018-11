'Popcorn' alla Città del Teatro di Cascina

Una grande occasione per conoscere Les Objets Volants, compagnia di giocoleria francese nata nel 1999, fondata da Denis Paumier.

Da oltre venti la anni impegnati nelle arti circensi e nella giocoleria, Les objets volants intrecciano a queste tecniche anche la dimensione teatrale e di coreografia con gli oggetti.

In 'Popcorn', spettacolo diretto da Denis Paumier, due eterni adolescenti, Jean-Baptiste Diot e Jonathan Lardillier, allievi dell’Accademia Fratellini, invitano i partecipanti nella loro sala giochi.

Con dei cubi usati come fossero mobili, degli oggetti di giocoleria come fossero Lego, e con la musica di un sintetizzatore proveniente da un impianto HiFi, vi accompagneranno in un viaggio nei meravigliosi anni ’90.

Con una punta di nostalgia, ma soprattutto con una gran voglia di stravolgere la loro stanza, costruiscono il mondo che sognano e immergeranno grandi e piccoli in questa atmosfera.

Il divertimento è assicurato e gli ingredienti sono due giocolieri, 15 anelli, 17 palline, 3 birilli, 6 scatole di misure diverse, 8 lampade da tavolo, 1 impianto stereo. Può contenere tracce di caduta.