I Pops! al Bagno degli Americani

Giovedì 27 giugno tocca ai Pops!, gruppo toscano abituato a spaziare tra tanti generi musicali. Saranno loro a occupare il palco del Bagno degli Americani nel secondo appuntamento della rassegna dei concerti del giovedì, Musica a mollo, che ha già fatto registrare una partecipatissima prima data con il progetto Rock of the Pops.

Pops! è una pocket band dal sabor latino che si diverte a fondere il rocksteady con la cumbia, lo ska con il calypso, con lo scopo di divertirsi e divertire per tutta la serata. Si parte alle 21.30.



I suoi quattro componenti (sax, tastiere, basso e batteria), provenienti dalla scena musicale toscana, fanno appello a tutto il loro estro per creare uno show originale e osé, in cui le frequenti incursioni nella musica classica legano i ritmi latini a lunghi assoli strumentali.

Il risultato è una session tropicale ironica e sregolata ma al tempo stesso sapientemente architettata per attirare l'attenzione e far scatenare il pubblico.



I Pops! sono:

Lorenzo Baldini, sax

Niccolò Giordano, tastiere

Francesca Chiti, basso

Gabriele Pozzolini, batteria e percussioni

L’ingresso è libero. Il bar e il ristorante del Bam sono, come sempre, a disposizione del pubblico.

Il prossimo appuntamento con Musica a mollo coincide con il 4 luglio, festa dell’Indipendenza: per l’occasione, assieme ai tradizionali fuochi d’artificio in spiaggia, suonerà il gruppo Fun2Funk.