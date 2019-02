Porte aperte da Auto Italia Group: casting per il nuovo film di Muccino

Mercedes-Benz presenta la Nuova Classe B sabato 16 e domenica 17 febbraio presso lo showroom Auto Italia Group a Pisa.

Grazie al progetto #BtheStar e alla #NuovaClasseB durante l’Open Weekend i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni potranno partecipare al casting per il nuovo film di Gabriele Muccino.

Auto Italia Group, Concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e Smart per Pisa e provincia vi invita a partecipare per scoprire se nella vostra famiglia si nasconde una star del cinema!!

Durante il fine settimana tutti i bambini che si saranno registrati potranno effettuare un vero provino all’interno della Nuova Classe B, dialogando con il suo sistema d’intelligenza artificiale MBUX.

Tutti i video-provini raccolti saranno inviati a Gabriele Muccino, che sceglierà due bambini per il suo prossimo film 'I Migliori Anni'.

Mentre tua figlia o tuo figlio proveranno l’emozione di un provino, tu avrai la chance di vivere un’altra grande emozione: quella di scoprire o guidare una vera stella come la Nuova Classe B.

Il nostro Showroom si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico, con tante sorprese per i più piccoli, ma anche per i più grandi!

Cosa aspetti? Sabato 16 e domenica 17 febbraio è tempo di Open Weekend per tutta la famiglia da Auto Italia Group.

Per ulteriori informazioni:

Open Weekend Nuova Classe B: https://www.facebook.com/events/801857476833282/

Iscrizione casting #BtheStar: https://bthestar.it/?dealers=415 Pagina Facebook Auto Italia Group: www.facebook.com/AutoItaliaGroup

Sito Auto Italia Group: www.autoitaliagroup.it

Tel: 050 6399111

Email: marketing@autoitaliagroup.it