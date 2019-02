Porte aperte da Giusti Auto

Il concessionario ufficiale Fiat Giusti Auto invita al suo 'porte aperte' per il 23 e 24 febbraio, dove sarà possibile ricevere tutte le informazioni in merito alla nuova legge che andrà in vigore dal 1 marzo 2019 sull'ecotassa.

L'ecobonus è su oltre 1000 veicoli in pronta consegna entro febbraio. Giusti Auto vi aspetta nelle concessionarie di Pisa e Cascina.