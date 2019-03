Pranzo di beneficenza al Circolo Arci

Le associazioni “Grazia Deledda”, “Lucani a Pisa” ed “Esperia” in collaborazione con il circolo Arci di Pisanova, sabato 23 marzo, alle ore 13:00, presso il Circolo Arci di Pisanova, in via V. Frascani n. 4, a Pisa, hanno organizzato un PRANZO DI BENEFICENZA.

Il menù fisso prevede:

- Antipasto con salumi calabresi, pecorino sardo “solidale”, tarallini, olive e peperoni cruschi lucani;

- Pappa al pomodoro;

- Primo: pasta con salsiccia e cime di rapa;

- Secondo: salsiccia luganega e rosticciana;

- Contorno: patate alle erbe mediterranee;

- Dolce della casa e vin santo;

- Vino, caffè;

- Amaro del Capo, Amaro Lucano e Mirto.

Il costo è di 20 euro a testa (18,00 per i soci delle associazioni organizzatrici, 10,00 euro per i bambini da 7 a 10 anni e gratis per bimbi fino a 6 anni).

L’attaccamento alla terra d’origine e la forte volontà di non perdere le radici sono, sicuramente, il legame che ha permesso di organizzare questa conviviale, tra le comunità calabrese, lucana e sarda nel territorio pisano, con un obiettivo benefico.

Parte del ricavato sarà devoluto all’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per l’acquisto di un software per il monitoraggio dell’elettroencefalogramma (EEG) pediatrico.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni (entro giovedì 21 marzo) potete contattare: Michele (3284166565), Maria Rosa (3923348630) o tramite l’indirizzo mail associazione.lupi@yahoo.it