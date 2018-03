Il Capodanno Pisano al ristorante Quore

Il 24 e il 25 marzo, in occasione del 'Capodanno Pisano', il ristorante Quore e il ristorante Quore Veg faranno parte del circuito di proposte culinarie tipicamente pisane.

Il Quore propone sabato 24 a cena e domenica 25 tutto il giorno: zuppa di pane, rostinciana ripiena, carciofo ritto e torta coi bischeri.

Il ristorante Quore Veg vi stupirà con la versione vegana domenica 25 a pranzo e cena.

Domenica 25 al Quore alle ore 20 la cena verrà arricchita anche dalla presentazione del libro di Cristiana Vettori 'Pisa D’Autore', in collaborazione con l’associazione culturale Inperformat.

La bellezza naturale e artistica di Pisa immortalata nelle pagine memorabili di scrittori e scrittrici che vi soggiornarono: per scoprire o riscoprire, attraverso il loro sguardo, il fascino di una città millenaria. Cristiana Vettori ricorda i molti visitatori che si fermarono nella città della Torre: da Dante a Leopardi, da Carducci al pisano Tabucchi, da Pirandello ispirato da una Torre che pende, un po’ come il naso di Vitangelo Moscarda, famoso protagonista di uno dei suoi romanzi, ai numerosi scrittori inglesi – Byron, i coniugi Shelley, Woolf, i Browning, Melville, Dickens, Ruskin – che proseguono la tradizione del Grand Tour; dai francesi Montaigne e Montesquieu a Giusti e Fucini, da D’Annunzio e Luzi a Elena Ferrante.

Presenterà il libro la scrittrice Giovanna Baldini, insegnante di lettere presso il liceo Dini di Pisa e volontaria nell’associazione Controluce, che svolge attività di sostegno, accoglienza e re-inserimento sociale dei detenuti.

L’evento è organizzato dal Comune di Pisa, col patrocinio di Confcommercio e Confesercenti.

Per informazioni e prenotazioni: Quore 050-579941; Quore Veg 050-544211; cellulare 340-3541897.