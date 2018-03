In occasione della Pasqua all'Hosteria al Malandrone, un menù che sarà in grado di allietare i palati dei commensali.

L'antico ristorante ed ex eremo del 1300 è completamente ristrutturato e propone la sua saletta a celletta con camino e braciere per una antmosfera unica e suggestiva anche per cene romantiche.

Per info e prenotazione (obbligatoria); 334.9442770; 050.699723. Per chi lo desidera, è disponibile il pacchetto Pasqua e Pasquetta in Hotel in Toscana.