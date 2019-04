'Preistorie'

Immergiamoci per due giorni nel nuovo allestimento “Grotta del Leone, l’uomo preistorico sul Monte Pisano”. Attraverso giochi e attività pratiche faremo la conoscenza dei nostri antenati e degli animali che popolavano questo “mondo perduto”. Riscopriremo le risorse naturali usate durante la Preistoria e sperimenteremo le tecniche che l’uomo utilizzava per creare fantastici oggetti.

Dove

Alle 8.30 presso il Museo di Storia Naturale,

Via Roma, 79 - Calci (PI).

Chi

Bambini e bambine dai 5,5 ai 12 anni.

Numero massimo di partecipanti: 30 al giorno.

Orario

Giornata intera: dalle 8.30 alle 16.30.

Mezza giornata: dalle 8.30 alle 12.30

oppure dalle 12.30 alle 16.30.

Costi

Giornata intera: 40,00€.

Mezza giornata: 30,00€.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Riduzioni e sconti (non cumulabili)

Sconto del 10% per soci COOP,

dipendenti Università di Pisa e fratelli.

Riduzione di 3,00€ della quota giornaliera

per i residenti nel comune di Calci.

Informazioni

www.associazioneferonia.it

educazione@associazioneferonia.it

Tel. Leonardo Gelli 339 7381111



Prenotazione obbligatoria entro il 21 aprile 2019

al numero 339 7381111