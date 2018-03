Premio Europa 2018 a Pisa

Sabato 3 marzo alle 17 nella storica biblioteca dell'ex convento dei Cappuccini, a Pisa, (nel Complesso I Cappuccini, in Via Cappuccini n° 2/B) si terrà la cerimonia della XIV edizione del Premio Europa, l'unico concorso letterario in Italia riservato alle donne che scrivono racconti gialli e noir.

Il Premio, presieduto dalla scrittrice Paola Alberti, è organizzato dalla Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it) e dal gruppo internazionale di Llettura e ha il patrocinio del Comune di Pisa e della Regione Toscana.

La giuria, presieduta dalla dottoressa Alberti e di cui fanno parte anche la dottoressa Maria Paola Ciccone, presidente del Gruppo Internazionale di Lettura, la professoressa Elena Calamari, docente di Psicologia dell'ateneo pisano, e il segretario Franco De Rossi, ha decretato vincitrice dell'omonimo concorso nazionale a partecipazione gratuita, riservato alle donne che scrivono racconti polizieschi, la varesina Laura Veroni per il racconto 'Tempo scaduto'.

La giuria ha segnalato, inoltre, il racconto 'La terza mano' di Doriana Mugnaini, di Montecerboli (Pisa), il racconto 'A come Antonia' della vicentina Annalisa Farinello e il racconto 'Voce del verbo annientare', della pisana Chiara Nuti. La vincitrice e le scrittrici segnalate dalla giuria riceveranno premi in libri (offerti dalla Libreria Feltrinelli) e la possibilità di pubblicare i loro racconti inediti su un’antologia pubblicata dalla casa editrice Carmignani.

Ospite d'onore di questa XIV edizione del Premio Europa, che vede la collaborazione della libreria Feltrinelli di Pisa e della casa editrice Carmignani, sarà la scrittrice e sceneggiatrice Teresa Ciabatti, il cui ultimo romanzo 'La più amata' (Mondadori) è stato finalista al Premio Strega 2017. L'autrice firmerà le copie del suo ultimo romanzo alle ore 16 nella libreria Feltrinelli di Pisa.

Nelle ultime edizioni il Premio Europa, che si basa esclusivamente su donazioni private e sul lavoro volontario degli organizzatori, ha ospitato e premiato a Pisa personaggi come per esempio la scrittrice inglese Magdalen Nabb, l'agente letterario internazionale Kylee Doust, il critico del giallo ed editore Roberto Pirani, il massimo esperto italiano dell'opera di 'Scerbanenc'o, l'anatomopatologa e saggista Cristina Cattaneo, responsabile del laboratorio di medicina legale dell'Università di Milano, e tanti altri.

Carlo Emilio Michelassi, uno degli attori della Compagnia del delitto, leggerà brani tratti dai racconti finalisti del concorso letterario. Al Termine della cerimonia di premiazione sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti.