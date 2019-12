Presentazione del libro dell'attrice Chiara Basile Fasolo

Nel cuore di Pisa presso la magnifica Gipsoteca (tra il cinema odeon e teatro verdi) l’attrice internazionale Chiara Basile Fasolo presenterà il suo libro fotografico, che racconta del suo straordinario viaggio in Madagascar. Il titolo del libro è 'Madagascar' - un sogno che diventa emozione.

La prefazione è di Roberto Giacobbo, autore e conduttore, famoso per il suo programma Voyager in onda su Rai 2 per ben 15 anni, con il quale Chiara ha anche lavorato.

Il Madagascar è un luogo incredibile, foreste pluviali, spiagge, barriere coralline, animali, per la maggior parte endemiche, ovvero che non si trovano in nessun altro luogo al mondo. I lemuri che la abitano esistono solo qui, sono i padroni di casa. Seppur di fronte all’Africa, il Madagascar si distingue per la sua unicità.

Questo diario fotografico vuole portarvi per mano alla scoperta delle sue incredibili meraviglie, in un viaggio unico, ricco di emozioni e stupore, attraverso foto che vi lasceranno senza fiato e con la voglia di andare a scoprire al più presto questo luogo unico al mondo.