Presentazione del libro 'Vera la mongolfiera'

Presentazione del bellissimo libro per bambini "Vera la mongolfiera - Alla scoperta della foresta amazzonica" di Emanuela Busà, illustrato da Daniela Volpari e pubblicato da Glifo Edizioni.



Durante la presentazione interverranno l'autrice Emanuela Busà e la giornalista di 50Canale Chiara Cini.



A seguire sarà possibile degustare un aperitivo con i prodotti dell'azienda Agricola Rossobio di Peccioli.



---



IL LIBRO

«Non importa se volerai in silenzio o facendo un gran baccano:

l’importante è che impari a farlo nel modo più naturale per te.»



Quando soffia il vento non sai mai dove ti può portare… Lo sa bene Vera, una curiosa mongolfiera che non ha mai messo il pallone fuori di casa perché ha il terrore di volare. Ci penserà il burbero vento Levante a trascinarla con sé in un volo ricco di avventure e incontri imprevedibili. Un viaggio per superare le proprie paure, alla scoperta delle meraviglie della natura e di ciò che rende ognuno di noi unico e irripetibile.

Prefazione di Tessa Gelisio.



----



Emanuela Busà (Firenze, 1975), laureata in Scienze Naturali.

È autrice di numerosi libri di divulgazione scientifica in Italia e all’estero. Ha pubblicato con Giunti, Mondadori, De Agostini, La Biblioteca. Collabora, per la stesura di testi scientifici, con importanti aziende, tra cui Guam Lacote, Uliveto.



Daniela Volpari (Roma, 1985) è una delle illustratrici italiane più apprezzate nel campo dei libri per l’infanzia. Si è diplomata alla Scuola internazionale di Comics. Nel 2010 ha vinto il premio Tapirulan. In Italia ha pubblicato con: EDT Giralangolo, De Agostini, Giunti Junior. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.



Tessa Gelisio (Alghero, 1977) è ambientalista e blogger su https://ecocentrica.it/, conduttrice tv (“Cotto e Mangiato” su Italia1 e “Informa con Starbene” su Canale5), presidente di Forplanet Onlus che si occupa della salvaguardia della foresta amazzonica, produttrice di vino biologico.