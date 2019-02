'Nonno raccontami una storia' - Presentazione del libro sulla donazione degli organi

Verrà presentato il 14 marzo nell'atrio dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera il libro 'Nonno raccontami una storia', composto da fumetti che vogliono raccontare l'importanza della donazione degli organi per dare una speranza di vita a tante persone alle prese con la malattia.

Oltre alle storie dei pazienti, il libro contiene anche una sorta di 'vademecum' su come comunicare una cattiva notizia, sulla prevenzione con consigli sugli stili di vita, 'istruzioni' per il malato con malattia renale cronica che deve affrontare la dialisi, l’inserimento in lista trapianto, il trapianto, il post trapianto, e poi fumetti, disegni, viaggi, foto, uno spartito musicale sul trapianto e in appendice 'Storia di ordinaria corsia', fino alla conclusione sul valore del tempo e l’importanza di lasciare un testamento umano, con il rinnovo della carta d’identità.

Il volume è stato promosso dall’UOS di Dialisi di Pontedera, con il responsabile dottor Battista Catania, insieme alle organizzazioni del tavolo dell’Organizzazione Toscana Trapianti.