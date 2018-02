Presentazione del libro 'Lose for life, come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo' a Vicopisano

'Lose for life, come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo'. Sarà presentato il 20 febbraio alle ore 18.00, nella Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano, il libro di Claudio Forleo e Giulia Migneco, edito da Altraeconomia.

Interveranno il sindaco di Vicopisano Juri Taglioli, l'assessora alla legalità e referente provinciale di Avviso Pubblico, Catia Cavallini, la coautrice del Libro, Giulia Migneco, la psicologa e psicoterapeuta Rosanna cardia del Ser.D dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Giulio Benigni e Monica Maurelli di Libera. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale di Vicopisano in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera, è uno dei 100 passi verso... Pisa "Terra, solchi di verità e giustizia, XXIII Giornata Nazionale della emoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" che si terrà a Pisa il 21 marzo.



L’Italia, le nostre comunità, sono nel pieno di un’overdose da gioco d’azzardo che causa profondi ed evidenti danni sociali, sanitari ed economici.

Dietro a questo caleidoscopio di slot machine, 'gratta e vinci' e lotterie si nasconde l’inferno delle dipendenze patologiche, la rovina di intere famiglie, la perdita della dignità e del lavoro di chi ne è vittima. E non solo. Il settore del gioco è stato infiltrato e messo a profitto dalle mafie, che lo utilizzano per riciclare miliardi di profitti illeciti.

Nel libro ci si chiede, tra le altre cose come siamo arrivati a questo punto e come possiamo ridurre l’impatto sociale del gioco d’azzardo. Proveranno a rispondere tutti i relatori, offrendo anche numerosi dati e approfodimenti utili e una panoramica sugli strumenti e sui percorsi esistenti per uscire da questo tipo di dipendenza. Ci sarà spazio per le domande dei partecipanti.



Ingresso libero e gratuito, per informazioni: 050/796525/81.