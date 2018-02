Presentazione del nuovo libro del poeta (ex)-homeless Giovanni Lecci

Domenica 18 febbraio alle ore 16, nel salone parrocchiale della parrocchia di Casciavola in via Guelfi 68, verrà presentato un libro di poesie del poeta ex-homeless Giovanni Lecci: 'Questo fallace quotidiano vivere'. Questa piccola raccolta di poesie è la dimostrazione che la speranza non è una parola vuota. La speranza in questo caso si associa all'opportunità. L'occasione di una vita diversa a Giovanni la dà l'incontro con la realtà di Mondostazione e del Centro Culturale Polivalente Multietnico del Dopolavoro Ferroviario. Un incontro che permette a Giovanni di trovare solidarietà, scoprire e riscoprire la sua vena intimistica. Nasce così il primo libro di poesie prodotto da Mondostazione, 'L’emarginazione in poesia' in cui il poeta apre la sua anima straziata e offesa. A ciò si aggiunge l'occasione dell'esperienza del Teatro della Comunità di Marco Di Stefano che lo rendono più sicuro e certo del percorso che vuole intraprendere. Il risultato è il suo nuovo libro di poesie edito e presentato dalla casa editrice 'Carmignani Editrice' ed introdotto da Francesco Parri, presidente della Caritas di Casciavola. Ognuno di noi può essere Giovanni, un invisibile a cui viene data una nuova opportunità.