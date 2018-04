Presentazione del libro 'Faccio salti altissimi' di Iacopo Melio

Si terrà sabato 21 aprile 2018 alle ore 16.30 alle Officine Garibaldi la presentazione del libro 'FACCIO SALTI ALTISSIMI - LA MIA STORIA OLTRE LE BARRIERE, TRA RUOTE BUCATE E AMORI FUORI TEMPO' di Iacopo Melio, organizzato dal Coordinamento Etico dei Caregivers di Pisa.

L'incontro sarà, inoltre, un momento importante di scambio e confronto con l'autore alla presenza dei Servizi del Territorio e di tutte le Associazioni del terzo settore zona pisana.