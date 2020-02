Presentazione del libro 'Terre in vista'

Perché ci si innamora? Perché il computer si impalla? Come fanno le piante a parlare? Sono solo alcune domande a cui il libro Terra in vista!, di Telmo Pievani e Federico Taddia, edito da Mondadori e basato sulle puntate radiofoniche dell’omonimo programma di Radio 24, risponde in maniera chiara e semplice, grazie al contributo di scienziati e ricercatori col “pallino” della divulgazione scientifica. Il volume è indirizzato al mondo dei più piccoli sempre assetati di curiosità e di conoscenza. Il libro verrà presentato il 25 febbraio alle 17, presso l’Auditorium dell’Area della Ricerca del Cnr di Pisa in via G.Moruzzi,1.

Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della scienza, insegna al Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. Tiene corsi di Filosofia delle Scienze Biologiche, di Bioetica e di Divulgazione naturalistica. E’ direttore di “Pikaia”, il portale dell’evoluzione.

Federico Taddia, giornalista, autore e conduttore, da sempre si diverte a raccontare cose apparentemente complicate ai più giovani. E lo fa in radio, in tv, nel web, nelle scuole, a teatro e sulla carta. Con “Teste Toste” ha vinto il “Premio Andersen” per la miglior collana di divulgazione scientifica.

Numerosi sono gli scienziati e ricercatori del Cnr che contribuiscono al volume: Domenico Laforenza (ricercatore emerito Cnr), Maurizio Tesconi ( Istituto di Informatica e Telematica Cnr di Pisa), Marco Callieri (Istituto Scienze e Tecnologia dell’Informazione Cnr Pisa), Giovanni Caruso (Istituto per le Tecnologie Didattiche di Cnr Genova) Mario Malinconico (Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali Cnr di Pozzuoli), Paolo Ravazzani (Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni), Michele Muccini (Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati), Antonio Cerasa (Istituto Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Cnr), Nicola Armaroli (dirigente di ricerca del Cnr e direttore della rivista Sapere), Francesca Rapparini (Istituto per la Bioeconomia del Cnr). Alla presentazione di 'Terra in vista', saranno presenti gli autori Taddia e Pievani in un incontro moderato da Emilia Vaccaro, biologa e giornalista. L’evento fa parte del ciclo di incontri di divulgazione scientifica di Area Aperta.