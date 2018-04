Presentazione libro 'Testamento Biologico e consenso informato' con Mina Welby

La cellula pisana dell'Associazione Luca Coscioni, realtà no profit di promozione sociale per l'affermazione delle libertà civili, scientifiche e dei diritti umani, in collaborazione con il Comune di Pisa, ha organizzato per il giorno giovedì 26 aprile alle 18 in Sala delle Baleari, Palazzo Gambacorti la presentazione del libro 'Testamento Biologico e consenso informato' a cura del noto attivista Matteo Mainardi.

Il libro con la preziosa prefazione di Mina Welby, presidente dell'associazione Luca Coscioni, è stato redatto da Matteo Mainardi, Coordinatore del Comitato 'Eutanasia Legale', che ha contribuito a creare e a far crescere insieme alla stessa Welby, Marco Cappato e Filomena Gallo, il percorso dell'intergruppo parlamentare, che ha raccolto il consenso di 240 parlamentari di vari schieramenti (tra camera e senato), per il testamento biologico. L'opera porta un contributo di chiarezza sui contenuti della legge 22 dicembre 2017 (n.219) ed introduce alcune riflessioni sul tema dell'eutanasia.

Alla presentazione saranno presenti come relatori il Vicesindaco di Pisa Paolo Ghezzi, Mina Welby, Enrico Stampacchia e l'autore Matteo Mainardi.