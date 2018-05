Presentazione di 'Vattro (gocce di paura)' di Fabio Meini

'Vattro (gocce di paura)' sono quattro poesie dell'orrore in vernacolo pisano, quarto libro del poeta Fabio Meini illustrato da Daria Palotti, edito da Campano Edizioni.

Presentano il libro: l'autore, Daria Palotti (illustratrice), Marco Castellano (Campano Edizioni) e Danilo Soscia (scrittore).

Fabio Meini, nato a Pisa nel 1976 è già autore di tre libri di poesie, due in vernacolo 'Novelle per bimbetti cattivi', 'Cacciucco Blues' e in italiano 'I vivi e i morti'.

'Vattro (gocce di paura)' è la sua quarta opera composta da quattro storie dell’orrore e del grottesco ambientate in Toscana, scritte in pisano, in terzine dantesche.