Il Pisa Book Festival si presenta: evento aperto al pubblico

Martedì 5 giugno dalle 11 alle 13, il Palazzo dei Congressi apre le porte agli amici del Pisa Book Festival e a tutti gli appassionati della lettura. L'evento, parto al pubblico, permetterà ai partecipanti di scoprire gli spazi espositivi dove, dal 9 all'11 novembre, tornerà la manifestazione libraria più attesa dell'anno vetrina dell'editoria indipendente italiana.

Il Pisa Book Festival conferma anche quest'anno la volontà di dare il suo contributo perché "nel coro letterario europeo, ancora dominato da alcuni grandi cantanti - spiega la direttrice del PBF, Lucia Della Porta - risuonino più forte tutte le voci, quelle degli editori, degli scrittori, dei traduttori e degli operatori professionali".

La mattinata inizierà dalle 11 per il pubblico, che sarà guidato alla scoperta del PalaCongressi, degli spazi espositivi e delle attività. Alle 11.30 conferenza stampa con la presentazione delle novità, dei progetti e delle collaborazioni della 16esima edizione. Alle 12 'Cosa infiamma le fiere del libro e le rende popolari presso gli editori e il pubblico', tavola rotonda con Patrizia Pacini, editrice e presidente di Confindustria Pisa, Elena Cardinale (Città Nuova-Roma), Antonio Pagliai (Polistampa- Firenze), Gerardo Mastrullo (La Vita Felice-Milano) e lo scrittore Luca Ricci.

Al centro della manifestazione restano i giovani e le scuole. Per loro martedì 5 giugno ci sarà un tavolo dove potranno registrarsi al programma #LeggereaScuola e un desk informativo per gli studenti interessati a svolgere uno stage presso il Pisa Book Festival 2018. Le librerie che aderiscono all'iniziativa #AspettandoilPBF2018 saranno presenti con consigli di lettura per l'estate.