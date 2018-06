Presentazione del romanzo 'La fine del mondo'

Domenica 10 giugno alle ore 18 presso il Teatro Lux di Pisa, Cristina Acucella, docente di Lettere scuola superiore e Chiara Tognarelli, assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Pisa presenteranno il romanzo 'La fine del mondo', scritto da Marta Chini e pubblicato da Prospero Editore.

In quell’occasione sarà possibile ascoltare l’autrice leggere alcuni brani del libro e acquistare l’opera. 'La fine del mondo' è un romanzo fantastico per adulti.

Una misteriosa apocalisse si abbatte sulla città: il resto del mondo scompare e la popolazione superstite sviluppa mutazioni fisiche o inquietanti poteri paranormali. Per otto anni la protagonista, di nome Marfisa, vive in completa solitudine, in attesa che il sole finisca di spegnersi e la vita sulla terra abbia termine.

L'incursione in casa di alcuni sconosciuti che manifestano i sintomi delle mutazioni la costringe a compiere un'indagine a ritroso sulle zone oscure del proprio passato.

Marta Chini è nata a Pisa nel 1981 e insegna Lettere all’Ipssar Matteotti di Pisa. Ha una Laurea e un dottorato in Letteratura Italiana, ha pubblicato alcuni racconti in antologia o in rivista. 'La fine del mondo' è il suo primo romanzo.