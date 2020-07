Presentazioni di libri alla Libreria Civico 14 di Marina di Pisa

Doppio appuntamento alla Libreria Civico 14 di Marina di Pisa per il secondo weekend di luglio.

Venerdì 10 luglio alle ore 18 sarà la volta di Paola Pisani Paganelli e il suo 'A spasso per gli anni ‘50', Carmignani editrice. A presentare il libro insieme all’autrice, la giornalista Roberta Galli. L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa.

Del decennio italiano 1950/60 l’autrice, in un linguaggio divulgativo, va selezionando qua e là, come in una passeggiata libera, eventi, personaggi, usi e costumi, tradizioni e folklore, arti e mestieri. Prendono così corpo, nel trapasso dalla società agricolo-patriarcale a quella industriale, i profili di Famiglia-Scuola-Chiesa, i flash su lavoro e svaghi, personaggi, musica, TV, Bartali e Coppi, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, Claudio Villa e “gli urlatori”, il cinema e i fumetti, fatti e misfatti. Il ricco corredo fotografico offre una coinvolgente galleria documentaria. Paola Pisani Paganelli vive a Pisa dove ha insegnato per trent’anni lettere italiane e latine al liceo scientifico U. Dini. In qualità di scrittrice ha pubblicato, oltre a numerosi racconti, numerosi libri.

Sabato 11 alle 18,30 al Villino Ermione, a pochi passi dalla Libreria, sarà presentato il romanzo di Andrea Falchi, 'Esistiamo solo quando ci incontriamo', Carmignani editrice.

Michele e Lucia non si conoscono. Rimangono per due ore imbottigliati nel traffico di un incidente stradale, chiusi nelle loro auto, uno di fronte all’altra. I loro sguardi si incrociano per la prima volta attraverso il riflesso di uno specchietto retrovisore. Nasce una sorta di gioco di sguardi, mentre ciascuno dei due è immerso nella propria vita ed è alle prese coi propri fantasmi e i più svariati problemi quotidiani. In realtà i due hanno più di un motivo per doversi incontrare e anche se ancora non lo sanno, quello sarà il giorno in cui la vita li metterà alla prova. Come ne usciranno una volta che le loro esistenze si saranno mescolate? Esistiamo solo quando ci incontriamo è un romanzo forte, duro, a tratti anche impietoso, ma con un finale di speranza, perché la bellezza è la chiave di volta delle nostre esistenze, la bellezza colma la distanza fra noi e l’infinito facendoci innamorare.

Andrea Falchi è nato a Pisa nel 1976 ed è laureato in chimica. Ama la scrittura in tutti i suoi generi. Ha infatti all’attivo sette libri di poesie, racconti per adulti e per l’infanzia. I suoi romanzi gialli, noti sotto il nome di “ciclo degli effetti”, hanno per protagonista la stravagante coppia investigativa Silvestri-Titta e come sfondo la provincia nelle sue molteplici sfaccettature. È inoltre curatore della collana Profondo giallo e delle collettanee Profondo blu, 7 vizi per 7 capitali e Sensi e dissensi sempre per i tipi di Carmignani Editrice.