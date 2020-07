'Vi presento Francesco'

Vita, opere, miracoli e misfatti di Francesco, cantautore pisano. Dalle prime note all’esordio sul palco, dal successo con i Gatti Mézzi alla nuova identità da solista: in un dialogo semiserio con Fabrizio Bartelloni, Bottai si racconta attraverso un viaggio tra ricordi, aneddoti, riflessioni e soprattutto canzoni d’autore, proprie ed altrui.

Francesco Bottai

Nasce a Pisa nel 1977, cantautore e attore di teatro. Nel 2005 fonda, insieme a Tommaso Novi, I Gatti Mézzi progetto con il quale incide 6 dischi vendendone oltre 50.000 copie. Intorno a 700 i concerti fatti (tour in Canada, Francia e Belgio), vince vari premi come il Premio Ciampi, Premio della Satira, Premio Barezzi e arriva in finale al Premio Tenco. Svariate le collaborazioni: Stefano Bollani, Dario Brunori, Bobo Rondelli, Paolo Migone, Petra Magoni, Dario Fo, Ascanio Celestini, Andrea Kaemmerle, Gianmaria Testa, Bandabardò, The Zen Circus, Alessandro Fiori, Nico Gori, Beppe Scardino, Mirko Guerrini, Tony Cattano, Francesco Carmignani e altri … Nel maggio 2017 esce con Vite Semiserie (Labella), il suo primo disco solista. Assolo è il suo primo libro.

Fabrizio Bartelloni

Avvocato penalista e magistrato onorario presso la Procura di Lucca, evade dalle aule giudiziarie appena può, soprattutto attraverso la scrittura. Dopo la sua prima raccolta di racconti, Frammenti. Fermi-immagine di piccole imperfezioni quotidiane (Ensemble, 2014), con cui vince il Premio Giovane Holden, inizia la sua collaborazione con MdS Editore, per cui fa da curatore e co-autore del romanzo collettivo Sulle spallette alle nove (2014) e delle antologie Vituperio delle genti (2015) e Maledetti pisani (2017), e con cui pubblica sia la sua seconda silloge, Testimoni d’accusa. Manuale di confessioni involontarie (2016), che il romanzo Cavalieri di specchi (2019), scritto con Giovanni Vannozzi. Dal 2015 dirige, sempre per MdS, la collana di narrativa Cattive strade. È ideatore e conduttore, insieme a Marco Masoni, della rassegna Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati.