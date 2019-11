'Presepi e dintorni': passeggiata tra i monasteri della Val Graziosa

Dalla Pieve romanica di Calci, una passeggiata nell’area dei monasteri della Certosa di Calci e di Nicosia, l’antica “Valle Buia”, poi ribattezzata “Val Graziosa” a seguito dell’insediamento dei monaci certosini.

Tra campi, uliveti e ruscelli scopriremo l’antica tradizione natalizia del presepe, ammirando quello allestito al Museo di Storia Naturale della Certosa e sbirciando i preparativi di quello della vicina Nicosia. Tra una tappa e l’altra parleremo della storia di questo territorio, delle sue tradizioni e delle sue caratteristiche ambientali.

Durata: 2 h e 30 min circa - Itinerario escursionistico facile (E), 1 ora di cammino (escluse le soste). Si raccomanda di indossare abbigliamento e scarpe comode per andare per brevi tratti di sentieri sconnessi. Costo passeggiata: 12 euro, 8 ridotto per studenti. Ritrovo: Davanti alla Pieve dei Santi Giovanni e Ermolao, piazza Cairoli (Calci)

