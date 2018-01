Prima candelina per l'Ars Cafè & Bistrot

Un anno è appena trascorso e Ars Cafè & Bistrot spegne la sua prima candelina venerdì 2 febbraio alle ore 19.

Un anno fatto di 365 giorni intensi ricchi di eventi come feste di laurea, compleanni e di mostre fotografiche. In occasione del suo primo compleanno Ars Cafè & Bistrot invita tutti i propri clienti per un aperitivo a buffet.

A tenere compagnia per la serata saranno presenti i ragazzi di 'Polastories', un giovane team appassionato di fotografia che cattureranno i momenti più significativi dell'appuntamento.

Il tutto sarà accompagnato da buona musica, brindisi e per finire non potrà mancare il taglio della torta.