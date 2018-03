'Processione delle Paniere' a Santa Maria a Monte

Il Lunedì dell’Angelo a Santa Maria a Monte si celebra la Processione delle Paniere per le vie del centro. La festa è dedicata alla Beata Diana Giuntini, patrona del paese, vissuta a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, una ragazza di nobili origini che decise di vivere in povertà dedicandosi ai bisognosi.

La tradizione vuole che Diana abbia trasformato il pane che portava in grembo in fiori e poi ancora in pane per farne dono ai poveri. A tale tradizione si ispira appunto l’evento della Processione delle Paniere.

Così sono infatti chiamate le ceste di fiori (le paniere) trasportate da ragazze che il pomeriggio del lunedì di Pasqua (giorno della morte di Diana Giuntini) completano, accompagnate da un ‘cavaliere’, il tragitto che va dalla cappella dedicata alla Beata, fino alla Collegiata.

Mercatino dell'artigianato e gastronomia accompagnano l’intera giornata.