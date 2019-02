Il programma del Cinema Arsenale per febbraio 2019

Tutti i film in programmazione al Cinema Arsenale di Pisa per febbraio 2019.

VENERDÌ 1 16.30 - 18.30 - 22.30 - SABATO 2 16.30 - 20.30 - 22.30 - DOMENICA 3 18.30 - 20.30 - 22.30

ANCORA UN GIORNO di Raúl de la Fuente, Damian Nenow; Polonia, 2018, 80'.

Prima Visione

VENERDÌ 1 20.30; SABATO 2 18.30; DOMENICA 3 16.30

IL MIO CAPOLAVORO di Gastón Duprat con Guillermo Francella, Luis Brandoni,

Raúl Arévalo; Argentina, 2018, 100'.

LUNEDÍ 4

16.30 – 18.30

ANCORA UN GIORNO di Raúl de la Fuente, Damian Nenow (Replica)

21.00 JUHA di Aki Kaurismäki con Elina Salo, Kati Autinen, Sakari Kuosmanen; Finlandia, 1999, 77'. Sonorizzazione elettroacustica a cura di Davide Barbafiera, Simone Bettin e Tommaso Tanzini

MARTEDÌ 5

18.30 THE TASTE OF RICE FLOWER – 米花之味 di Song Peng con Ying Ze, Ye Bule; 2017, Cina, 102’. In lingua cinese con sottotitoli in inglese Ingresso Libero

21.00 YOUTH – 芳华 di Feng Xiaogang con Xuan Huang, Miao Miao, Yang Caiyu;2017, Cina; 136’. In lingua originale con sottotitoli in inglese Ingresso Libero

MERCOLEDÍ 6

18.30 ANGELS WEAR WHITE – 嘉年华, di Vivian Qu con Wen Qi, Zhou Meijun, Shi Ke, Geng Le; 2017, Cina-Francia, 107’. In lingua originale con sottotitoli in inglese Ingresso Libero

21.00 MOUNTAIN CRY – 喊山 di Larry Yang con Lang Yueting, Wang Ziyi, Cheng Taishen; 2015, Cina, 107’. In lingua originale con sottotitoli in inglese Ingresso Libero

GIOVEDÍ 7

17.00 MURMUR OF THE HEARTS – 念念, di Sylvia Chang con con Hsiao-chuan Chang, Lawrence Ko, Angelica Lee; 2015, Hong Kong, 119’. In lingua originale con sottotitoli in inglese Ingresso Libero

19.00 Presentazione del libro LA CINA DELLA NUOVA ERA – VIAGGIO NEL 19° CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA CINESE (Edizioni “La Città del Sole”, a cura di Fosco Giannini), con due degli autori: Giuliano Marrucci e Francesco Maringiò Ingresso Libero

21.00 LOVE EDUCATION – 相亲相爱 di Sylvia Chang con Sylvia Chang, Tian Zhuangzhuang, Yueting Lang; 2017, Cina, 122’. In lingua originale con sottotitoli in inglese Ingresso Libero

VENERDÍ 8

16.00 – 18.30 – 21.30

TRAMONTO di László Nemes con Vlad Ivanov, Susanne Wuest, Björn Freiberg;

Ungheria, 2018 142'. Prima Visione

SABATO 9

16.00 TRAMONTO di László Nemes (Replica)

16.30 Sala 2 L’EQUIVOCO DEL TROPPO AMORE. PER IL CICLO: LA PATOLOGIA DELL’AMORE. Incontro di SCRIPT Centro psicologia Umanistica di

Pisa. Ingresso libero

18.30 TRAMONTO di László Nemes (Replica)

21.30 TRAMONTO di László Nemes (Replica)

DOMENICA 10

16.00 – 18.30 – 21.30

TRAMONTO di László Nemes (Replica)

LUNEDÍ 11

16.30 MATHERA - L'ASCOLTO DEI SASSI di Francesco Invernizzi; Italia, 2018, 90’.

18.30 TI PORTO IO di Chris Karcher, Terry Parish con Patrick Gray, Justin Skeesuck, Ted Hardy; USA, 2017, 100'.

20.30 LADRI DI BICICLETTE di Vittorio De Sica con Lamberto Maggiorani, Enzo Stajola, Lianella Carell; Italia, 1948, 88'. Restauro Interviene Maurizio Ambrosini

MARTEDÍ 12

16.30 LADRI DI BICICLETTE di Vittorio De Sica (Replica)

18.30 MATHERA - L'ASCOLTO DEI SASSI di Francesco Invernizzi (Replica)

20.30 MARATONA QUEEN AL CINEMA, INTRODUCE TUONO PETTINATO FLASH GORDON di Mike Hodges con Sam J. Jones, Timothy Dalton, Ornella Muti; GB, 1980, 100'. A seguire HIGHLANDER – L'ULTIMO IMMORTALE di Russell Mulcahy con Christopher Lambert, Sean Connery; GB, 1986, 116'.

MERCOLEDÍ 13

16.30 TI PORTO IO di Chris Karcher, Terry Parish (Replica)

18.30 LADRI DI BICICLETTE di Vittorio De Sica (Replica)

19.30 Aperitivo conviviale al BARsenale

20.30 Lezione: L’OCCHIO CHE UCCIDE. IL CINEMA DI DARIO ARGENTO a cura di Giacomo Calzoni

22.30 L'UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO di Dario Argento con Enrico Maria Salerno, Tony Musante, Suzy Kendall; Italia, 1970, 96'.

GIOVEDÍ 14

16.10 – 18.20 – 20.25 – 22.30

OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE - TOUCH ME NOT di Adina Pintilie con Laura Benson, Tómas Lemarquis, Christian Bayerlein; Romania, 2019, 125'. Prima Visione Orso d’Oro al Festival di Berlino

VENERDÍ 15

16.10 – 18.20

OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE - TOUCH ME NOT di Adina Pintilie (Replica)

20.30 OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE - TOUCH ME NOT di Adina Pintilie (Replica) Introduce Liliana Dell’Osso

SABATO 16 - DOMENICA 17

16.10 – 18.20 – 20.25 – 22.30

OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE - TOUCH ME NOT di Adina Pintilie (Replica)

LUNEDÍ 18

16.30 EX-OTAGO - SIAMO COME GENOVA di Paolo Santamaria; Italia, 2019, 74'.

18.30 LEONARDO di Francesco Invernizzi; Italia, 2019, 90’.

20.30 BATMAN di Tim Burton con Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger; USA, 1989, 126'. Incontro con Giovanni Timpano (Fumettista per

Batman)

MARTEDÍ 19

16.30 LEONARDO di Francesco Invernizzi; Italia (Replica)

18.30 EX-OTAGO - SIAMO COME GENOVA di Paolo Santamaria (Replica)

20.30 LEONARDO di Francesco Invernizzi (Replica) Introduce Marco Malvaldi, autore del libro La misura dell’uomo (Giunti)

MERCOLEDÍ 20

16.30 OVUNQUE PROTEGGIMI di Bonifacio Angius con Alessandro Gazale, Francesca Niedda, Antonio Angius; Italia, 2018, 94'.

18.30 LEONARDO di Francesco Invernizzi (Replica)

20.00 OVUNQUE PROTEGGIMI di Bonifacio Angius (Replica) Interviene Bonifacio Angius In collaborazione con Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda

22.30 EX-OTAGO - SIAMO COME GENOVA di Paolo Santamaria (Replica)

GIOVEDÍ 21

FESTA ARSENALE

VENERDÍ 22 - SABATO 23 - DOMENICA 24

FILM WEEKEND ORARIO DA DEFINIRE

LUNEDÍ 25

16.00 NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi; Italia, 2019, 102'.

18.00 ROMA di Alfonso Cuarón con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa; Messico/USA, 2018, 135'. V. O. Sott.

20.30 VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ di Julian Schnabel con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac; USA, 2019, 110'. V. O. Sott.

22.30 NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di Massimiliano Bruno (Replica)

MARTEDÍ 26

16.00 ROMA di Alfonso Cuarón (Replica)

18.20 VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ di Julian Schnabel (Replica)

20.30 NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di Massimiliano Bruno, Incontro con Massimiliano Bruno

MERCOLEDÍ 27

16.30 NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di Massimiliano Bruno (Replica)

18.30 VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ di Julian Schnabel (Replica)

20.30 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO: IMAGE.IN Ingresso libero

GIOVEDÍ 28

16.00 LA SABBIA NEGLI OCCHI di Alessandro Zizzo con Valentina Corti, Adelmo Togliani, Giorgio Consoli; Italia, 2017, 99'.

18.15 ROMA di Alfonso Cuarón (Replica)

21.00 LA SABBIA NEGLI OCCHI di Alessandro Zizzo (Replica) Interventi di Lucia Marotta e Chiara Baldini