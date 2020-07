Alla Leopolda un programma di eventi serali all'aperto

Nel mese di luglio la Casa della Città Leopolda organizza un programma di eventi serali all’aperto, nel rispetto delle misure di sicurezza, con ingresso contingentato, mascherine, misurazione della temperatura, sanificazione. Giovedì 9 luglio un vasto pubblico ha partecipato alla serata di apertura della rassegna Estate OFF dedicata allo spettacolo Grembiuli, tacchi a spillo e carrozzine elettriche con Daniela Bertini, Luca Erriquenz e il Coro del Coordinamento Etico dei Caregivers.

Ogni mercoledì sera dalle h 20.30, l’Associazione Rock & Swing Easy organizza, nell’applicazione delle norme sanitarie, danze swing di gruppo. Ogni lezione è indipendente delle altre, così da permettere agli appassionati di prendere parte anche a una solo incontro. Giovedì 16 e 30 luglio il gruppo di balli greci Atena e il Circolo Alif propongono un viaggio dalle isole greche all’entroterra greco con influenze degli stati confinanti. I balli proseguono il venerdì sera alle h 21.00 con le danze scozzesi e di società proposte dal Circolo Pisano Società di Danza.

Ai più piccoli l’Associazione Il Gabbiano e Il Gran Teatro dei Mangiafichi dedicano i giovedì pomeriggio gli spettacoli di burattini e il teatro delle ombre. Questi i titoli: il 16 luglio Pulcinella e Gedeone, l’ippopotamo cacone, il 23 luglio Pane, olio e sale, il 30 luglio Il risveglio dei fratelli Bottiglietta, un omaggio alla lentezza. Gli spettacoli iniziano alle h 18.00 nel piazzale esterno, nel rispetto delle distanze di sicurezza. In caso di pioggia il teatro si sposterà al coperto. Gli appuntamenti estivi si concluderanno giovedì 23 luglio con Piero Nissim, Daniela Bertini e David Dominici, che metteranno in scena Prima i Pisani, un recital di sonetti in vernacolo pisano sullo stile e in omaggio a Renato Fucini.

In contemporanea alla rassegna Estate off si svolgono gli appuntamenti di BeeRiver estate. Sabato 18 luglio le spine dei birrifici artigianali RentOn di Fano, Evoqe Brewing di Padova e Monpiër de Gherdëina di Ortisei accompagneranno i Betta Blues Society. Sabato 25 luglio i riflettori punteranno i birrifici Toptà di Montecarlo e Chianti Brew Fighters di Radda in Chianti e le sonorità blues dei Coguari del Sud.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intero ricavato andrà a favore del tessuto associativo, nell’intento di sostenere e promuovere le attività culturali in questo difficile e incerto momento storico. Le associazioni culturali costituiscono un elemento fondamentale della vita cittadina, da tutelare e sostenere. Per favorire un ingresso ordinato è gradita la prenotazione. Senza prenotazione è possibile entrare compatibilmente con il limite di capienza determinato dalle norme di sicurezza. Per prenotazioni e informazioni: 05021531, info@leopolda.it o www.beeriver.it.