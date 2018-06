Teatro, danza, musica e laboratori: torna l'Estate Castelfranchese

Bambini che giocano, dipingono, creano piccole sculture con la creta. Ragazzi che suonano nel cuore del centro storico. Spettacoli teatrali che si alternano a cantastorie, concerti, laboratori. Dopo l’anteprima della manifestazione, con due spettacoli di danza e pattinaggio artistico che si sono tenuti il il 22 e 23 giugno scorsi, torna l’Estate Castelfranchese con un programma di iniziative che animeranno il comune dal 2 al 20 luglio. Tante le occasioni di intrattenimento, adatte ad ogni età, promosse dalle associazioni sportive e culturali del territorio insieme al Comune di Castelfranco di Sotto.

Primo appuntamento il pomeriggio del 4 luglio con l''Estate dei ragazzi'. Dalle 17.30 in piazza Vittorio Veneto, il Laboratorio Magico, dove i bambini a partire dai 5 anni potranno sperimentare la pittura di personaggi fantastici, la realizzazione di bacchette e mappe di strega, oppure giocare a scacchi. Le iniziative dedicate ai più piccoli si ripetono per tutto il corso della kermesse con appuntamenti fissi nei pomeriggi del martedì e giovedì. Nella serata dello stesso giorno, alle ore 21.30, è in programma in piazza Bertoncini l’esibizione musicale Dida’sko band live music organizzata dall’associazione Dida’sko, scuola di musica di Castelfranco.

Giovedì 5 luglio, ancora in piazza Vittorio Veneto, continuano i laboratori creativi di pittura e manipolazione della creta per bambini dalle ore 17.30. Mentre la sera, alle 21.30 in piazza Bertoncini, ci sarà il concerto Gli Acme's siamo noi - canzoni sotto la doccia organizzato dall’associazione Acme’s.

Teatro

Lunedì 9 luglio, alle ore 21.30 in Piazza Bertoncini, prende il via una mini rassegna teatrale organizzata nell’ambito delle attività di Intesa Teatro Amatoriale. Il via con lo spettacolo 'Da giovedì a giovedì', interpretato dal gruppo teatrale La Tartaruga di Forcoli. Il programma prosegue poi martedì 10 luglio alle 18.00 con la narrazione, dove a incantare bambini e adulti sarà il Cantastorie dei racconti raccolti, performance realizzata dal gruppo teatrale I Lusiadi di Calcinaia.

Mercoledì 11 luglio, sempre in Piazza Bertoncini alle 18.00, l’Estate dei ragazzi continua con lo spettacolo 'Quando le storie invasero la terra' portato in scena dal Teatro Popolare di Treggiaia. Giovedì 12 luglio, alle ore 21.30, torna sul palcoscenico il teatro amatoriale con 'Irriverenti Femmine' interpretato dalla compagnia Hystrio teatro di Capannoli.

Sabato 14 luglio alle 21.30 sarà la volta dello spettacolo 'Due per tre' di Famiglietti, a cura del Laboratorio teatrale comunale. Lunedì 16 luglio ancora musica nel centro storico di Castelfranco, con l’evento RockCastelfranco Estate, in programma in piazza Bertoncini dalle ore 21.30. Si tratta di una rassegna musicale gruppi emergenti nel corso della quale si esibiranno due band della zona: NAN.O.F. e Defiance.

Martedì 17 luglio, dalle 17.30 in Piazza Bertoncini, ancora attività per bambini a cura dell’associazione Culturale Fantulin: 'Dame, spade e cavalieri'. Il fascino delle fiabe verrà ricreato grazie a pezzi di legno, stoffa e lana che trasformeranno i bambini in splendidi cavalieri. Mercoledì 18 luglio i ragazzi potranno costruire di burattini con materiali di riciclo, provare la manipolazione della pasta di sale oppure giocare a scacchi. Nella serata di mercoledì 18, alle 21.30, grandi e piccoli sono invitati in piazza Bertoncini per l’iniziativa Dida’sko teatro “Il momento perfetto” organizzata dall’Associazione Dida’sko.

Dulcis in fundo venerdì 20 luglio in Piazza Bertoncini dalle ore 21.30 il concerto della folk band statunitense The Orphan Brigade organizzato all’interno della kermesse Musicastrada Festival.