Torna il Festival Nessiah: il tema di quest'anno è il Rinascimento ebraico

Nuova tappa del Festival Nessiah-Viaggio nell'immaginario culturale ebraico, giunto alla 23ª edizione. E anche quest'anno al centro della rassegna c'è un tema complesso e ricco di spunti di riflessione: il 'Rinascimento ebraico. Lo specchio delle diversità'. Organizzato dalla comunità ebraica di Pisa con la direzione artistica del M° Andrea Gottfried, ideatore e fondatore della manifestazione, si svolgerà a Pisa (con un 'fuori programma' a Viareggio) tra la Sinagoga di via Palestro, Palazzo Blu, la Gipsoteca di Arte Antica dell'Università di Pisa e il cineclub Arsenale, da sabato 23 novembre a domenica 8 dicembre.

Grandi artisti internazionali e giovani sperimentatori, celebrità affermate e talenti esordienti hanno popolato i cartelloni delle varie edizioni scorse, declinando i temi che si sono susseguiti negli anni. E anche per quest'edizione gli ospiti sono assolutamente di primo piano. Il Festival è realizzato con il sostegno di Fondazione Pisa, Comune di Pisa, Regione Toscana - Rete Toscana Ebraica, in partnership con Palazzo Blu, Città di Viareggio, Sistema Museale di Ateneo, Dipartimento Civiltà e forme del sapere, cineclub Arsenale. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento posti).

Il tema di quest'anno

Il Rinascimento Ebraico descrive il grande risveglio della cultura, dell’arte e del pensiero ebraico che ha caratterizzato la fine dell’ '800 e l’inizio del '900, anni in cui si è plasmata l’identità ebraica occidentale come la conosciamo oggi. Una trasformazione che porterà infine alla fondazione dello stato d’Israele. Gli eventi del festival si muoveranno tra due poli: il Rinascimento Ebraico dell’età del 'Risveglio' e la cultura ebraica del Rinascimento, periodo storico, in cui ha avuto un ruolo sorprendente. Festival Nessiah propone un viaggio alla scoperta dei due periodi importanti nella storia ebraica: un percorso che si sviluppa tra conferenze, mostre, appuntamenti musicali, teatrali, formativi e cinematografici. Le info e il programma completo sul sito www.festivalnessiah.it

Visite guidate a Sinagoga e cimitero ebraico

Le visite guidate alla Sinagoga di via Palestro ed al cimitero ebraico di piazza dei Miracoli sono un'ottimo modo per conoscere la storia della millenaria comunità ebraica pisana e scoprire la bellezza dei due monumenti. Nel corso del festival, domenica 24 novembre visita speciale alla Sinagoga con partenza alle 10, per partecipare ci si può presentare direttamente alla partenza del tour guidato; termine alle 11 per permettere di seguire la conferenza di presentazione dell'Aron ritrovato. Inoltre tutti i giovedì e le domeniche sono possibili visite su prenotazione per entrambi i siti con partenze ogni ora dalle 11 alle 16, con alcune piccole modifiche orarie per la Sinagoga per consentire lo svolgimento degli eventi previsti (domenica 24 novembre partenze dalle 14 alle 16, domenica 1 dicembre dalle 11 alle 15).

Info e prenotazioni, da effettuarsi con uno-due giorni di anticipo: 848082380 da fisso +39 0639967138 da cellulare, o questo sito web. Biglietti: sinagoga intero 4 euro, ridotto 3 euro; cimitero ebraico intero 3 euro, ridotto 2 euro; cumulativo intero 6 euro o ridotto 4 euro.