Marenia entra nel vivo: da Vecchioni ad Arisa, settimana di grandi eventi sul litorale

Grandi eventi ad ingresso gratuito con grandi nomi della musica italiana ed internazionale sul palco di Piazza Gorgona a Marina di Pisa: dopo più di due mesi di eventi entra nella settimana clou Marenia Non Solo Mare, la rassegna estiva realizzata con il contributo del Comune di Pisa, il sostegno della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa quale soggetto attuatore, di Confcommercio Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Proloco Litorale Pisano e la partecipazione di Associazione Culturale Eliopoli e Officine Garibaldi. Sponsor unico per il quinto anno consecutivo PharmaNutra.

“Marenia rappresenta una proposta di qualità, con un cartellone ricchissimo di eventi pensati per tutte le età che si distribuiscono tra Eliopoli Calambrone, piazza Belvedere di Tirrenia e piazza Gorgona a Marina di Pisa - sottolinea l'assessore al Turismo Paolo Pesciatini - la rassegna vedrà il suo clou in questo mese di agosto con grande musica e spettacoli di intrattenimento. Ma Marenia è anche un ottimo esempio di collaborazione e di integrazione tra soggetti pubblici e privati che, lavorando insieme, danno vita a tanti eventi diversificati che si rivolgono non solo al turismo residenziale, ma anche a quello che viene da altre località. Anche per questo ringrazio personalmente e a nome dell’intera amministrazione comunale tutti coloro che hanno profuso il loro impegno per la realizzazione di questa nuova edizione”.

Ma veniamo al programma...

- Sabato 11 agosto, sul palco di Piazza Gorgona, Vernacolo in salsa marinata, serata in ricordo di Giancarlo Peluso, a cura di Alap Associazione Laureati Ateneo Pisano.

- Domenica 12, alle 21.30, grande appuntamento con il 'professore' della musica italiana, Roberto Vecchioni, con il suo 'La vita che si ama tour'. Evento a cura di Officine Garibaldi.

- Dal 13 al 15 agosto, revival in musica con le serate di Rememories, organizzate da Confcommercio e Camera di Commercio di Pisa, dedicate ai più grandi successi del passato.

- Giovedì 16 concerto di una delle grandi protagoniste della musica italiana contemporanea, Arisa.

- Venerdì 17, Rosaria Renna, Gianluca Bonetta e Marco Martinelli presentano Cambiamo Musica - contro la violenza sulle donne, con Paolo Vallesi, Grazia Di Michele, Emanuela Grimalda, Giulia Pratelli Federico D'annunzio e Pierdavide Carone, direzione artistica di Valeria Iaquinto.

- Sabato 18 Carl Palmer, leggenda della musica rock con il trio Emerson, Lake & Palmer, porta il suo ELP Legacy Tour in Piazza Gorgona.

- Domenica 19 tributo a Michael Jackson, tutta l'energia nella danza e nella voce bruceranno sul palco per l'amore verso una delle più grandi star della storia musicale.

Altri appuntamenti della settimana: finale di Miss Litorale il 12 agosto sulla Terrazza Belvedere di Tirrenia, a cura di Proloco Litorale Pisano, appuntamento con Il Fuoriclasse del Litorale il 13 agosto al Bagno Fortuna e il 14 agosto al Bagno Alma, il 17 agosto prima tappa del Torneo di Burraco alla Stazioncina Cafè.

Ed Eliopoli Gun's Roses Tribute Night il 12 agosto, talk show con Granducato Tv il 17 agosto, con la partecipazione di Roberta Bruzzone, Paola Di Benedetto 'Madre Natura', Butinar, Juan Lorenzo, Michele Perna, serata dedicata alla canzone italiana degli anni Sessanta e Settanta il 18 agosto, Eliopoli Kids il 19 agosto dedicato ai mattoncini Lego.

Tutte le informazioni sugli eventi in cartellone sul sito www.marenianonsolomare.it e sulla pagina Facebook Marenia Non Solo Mare.