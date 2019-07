Al via la nuova edizione del Musicastrada Festival

Torna, alla sua 20ª edizione, il Musicastrada Festival. Gli artisti che suoneranno nei diversi comuni 'invasi' dalla manifestazione arrivano da tredici nazioni diverse che vanno dall’Algeria alla Colombia, dall’Argentina alla Macedonia, dal Niger all’Inghilterra, dal Benin agli Stati Uniti e naturalmente anche l'Italia.

"Ogni sera - spiegano gli organizzatori - un paese differente e nuove melodie, ogni sera l’opportunità di gustarsi squisiti piatti locali (con l’aperistrada) e di scoprire scenari suggestivi della meravigliosa provincia di Pisa, ogni sera la fantastica occasione di rubare immagini del festival per partecipare al concorso 'Fotografando la Musica' e di lasciarsi incantare dalla musica senza spendere un euro. Già perché anche nell’anno del ventennale il Musicastrada Festival rimane ad ingresso gratuito per il pubblico. Basterà quindi scendere in piazza ed aprire bene le orecchie per lasciarsi trasportare lontano lontano da armonie suadenti o atmosfere davvero insolite".

Tredici concerti in 13 differenti comuni della Provincia con band ed artisti provenienti da varie parti del mondo. La rassegna comincerà il prossimo 18 luglio a Castelfranco di Sotto, rigorosamente alle 22.00 con il live degli Edgelarks ovvero Phillip Henry and Hannah Martin, e poi proseguirà toccando ogni angolo della Provincia (qui il programma completo del Festival).

Tra gli eventi principali si segnalano quello di martedì 23 luglio quando a Calcinaia sarà di scena David Bromberg, una leggenda del genere 'Americana' che ha suonato con icone del calibro di Bob Dylan e Willie Nelson. Per gli amanti di ritmi sudamericani e fusion la data da segnare sul calendario è quella di giovedì 25 luglio quando nella bellissima Villa Pacini di Bientina si presenterà direttamente dall’Angola Lucia De Carvalho con il suo accattivante mix di musica tradizionale brasiliana con influenze pop, funk e reggae.

Giovedì 8 agosto a Montecastelli Pisano, Bobo Rondelli, un’artista che non ha certo bisogno di presentazioni riproporrà 'Per Amor del Cielo', un album che, a 10 anni dalla sua uscita, ha consacrato il cantante livornese tra i grandi cantautori della musica italiana. Venerdì 9 agosto a Castellina Marittima spazio ad una musica unica nel suo genere, ovvero la true Budapest music, quella che porteranno sul palco i Babra per un concerto in co-produzione con il Budapest Folk Fest. Infine all’interno del progetto Voices of Minorities si segnala il concerto di venerdì 26 luglio a Vicopisano di un famoso artista sloveno, ovvero Magnifico, una voce anticonformista e provocatoria, molto celebre oltre confine, un’esibizione in coproduzione con Noči v stari Ljubljani.