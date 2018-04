Proiezione del film '14 Luglio'

Venerdì 13 aprile, presso il Cinema Arsenale - Sala 2 - alle ore 18, sarà proiettato il film '14 Luglio'. Il film sarà presentato da esponenti di UIKI Onlus e dall'avvocatessa Simonetta Crisci. Il regista Hasim Aydemir parteciperà all'iniziativa con un intervento via Skype.



Una storia vera, un dolore indimenticabile nel cuore ai curdi. Sulla verità dal carcere di DiyarbakirIl 12 settembre 1980 lo Stato turco ha compiuto un golpe militare per soffocare la lotta dei curdi per i diritti umani e la libertà.

Decine di migliaia di curdi e rivoluzionari in Turchia sono stati mandati in carcere. Per annientare i loro sogni e desideri, sono stati torturati nel modo più orrendo all’interno del carcere n. 5 di Diyarbakir, la città più grande del Kurdistan.

Un gruppo di curdi combattenti per la libertà iniziò una resistenza senza precedenti contro gli oppressori e per i loro diritti umani e la libertà. Una parte importante della resistenza è stato lo sciopero della fame a oltranza iniziato il 14 luglio 1982.

A seguire apericena kurdo.