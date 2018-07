Prova all'aperto per la Filarmonica Palaiese

In preparazione del tradizionale concerto estivo palaiese, e dopo il successo di pubblico dello scorso anno, anche per quest’anno la locale Filarmonica Giacomo Puccini ha avviato un percorso musicale attraverso una serie di prove all'aperto in alcune delle frazioni del comune.

Dopo la serata di Colleoli a giugno, questa volta sarà la frazione di Montefoscoli a ospitare la banda palaiese, grazie al Comitato di promozione Culturale di Montefoscoli e al Circolo Arci.

L'appuntamento è per mercoledì 11 luglio, alle 21,30 in via Andrea Vaccà, nella piazzetta antistante il circolo Arci.

L'ingresso all’evento è libero e gratuito.