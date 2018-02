'Pubblicare come un artista': presentazione del libro al Lanteri

Giovedì 1 marzo, il Cinema Caffè Lanteri di Pisa dedica il primo appuntamento primaverile della rassegna 'Fumetti&Popcorn' ad Andrea Benei, editore della Grrrz Comic Art Books e della neonata Sido, con la quale in veste di autore ha fatto uscire nel 2017 il suo primo libro 'Pubblicare come un artista'.

Alle 20 in Sala Cinema l’autore accompagnato dalla protagonista del suo libro, Silvana Ghersetti, figura di spicco nel panorama fumettistico italiano e sua socia nella vita, sarà in doppio dialogo con Tuono Pettinato, tra i fumettisti storici della scuderia Grrrz, e Amerigo Mariotti fondatore di Adiacenze, spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea di Bologna con cui la Grrrz collabora dal 2014, per raccontare 'della più imprevedibile e scatenata casa editrice italiana', ma soprattutto per introdurre alla comprensione del libro.

Andrea Benei è ufficio stampa e ghostwriter. Ha lavorato per diverse case editrici prima di mettersi in proprio e rifondare la Grrrz Comic Art Books, specializzata in fumetto e illustrazione. Dopo sei anni da questo avvio, ha creato le Edizioni Sido, con lo scopo di occuparsi anche di narrativa e saggistica. Vive e lavora tra Genova e il suo paese d’origine, San Giovanni Valdarno.