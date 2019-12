'Pulgarcito' alla Città del Teatro di Cascina

I classici hanno la loro capacità di essere contemporanei in qualsiasi momento. 'Pollicino' è una storia in cui un bambino, spesso spiritoso salva tutti i suoi fratelli e la sua famiglia, dopo che i suoi genitori disperati hanno dovuto abbandonarli nella foresta perché poveri.

Vi presentiamo la storia privilegiando questo argomento e contestualizzandolo in una situazione che non mancherà di creare un parallelo con la società di oggi.

Chi cerca il Pollicino di Perrault troverà ciò che cerca come anche la possibilità di trovare una nuova ed entusiasmante visione. Divertente per i bambini e commovente per gli adulti (anche se a volte capita il contrario), vi presentiamo la storia attraverso la relazione del figlio con il padre.

Di solito le storie sono state inventate per far dormire i bambini e per svegliare gli adulti, ma cosa succede se i genitori diventano figli e i figli adulti?

Premio Eolo Miglior spettacolo straniero al Festival Segnali 2019; tecnica: teatro d’attore; età:dai 7 anni; durata 60’; sala piccola