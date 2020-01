Lunedì 13 gennaio 2020 ore 17:30

Presso Circolo ARCI Alhambra, via Fermi 27 Pisa.



Progetto Rebeldia è lieto di presentare



Quartieri: Un viaggio al centro delle periferie italiane

A cura di: Adriano Cancellieri e Giada Peterle | BeccoGiallo Editore , 2019



All'incontro sarà presente la curatrice e fumettista Giada Peterle



La dimensione di confine tra la città dei ricchi e quella popolare di San Siro a Milano, il nuovo orgoglio dell’Arcella a Padova, la memoria del passato operaio della Bolognina a Bologna, le mille contraddizioni di Tor Bella Monaca a Roma, lo stigma subito dagli abitanti dello ZEN a Palermo: un’antologia di 5 racconti di 5 quartieri di 5 città italiane disseminate lungo la penisola, da Nord a Sud, per cercare di leggere — da dentro e dal basso — alcune delle più note periferie d’Italia, spesso chiacchierate ma raramente ascoltate, perché raccontate tradizionalmente da fuori e dall’alto.

Poiché le cosiddette “periferie”, figlie di progetti urbani nel caso migliore incompleti e in altri del tutto inconsistenti, non sono solo luoghi geograficamente distanti, ma sono più spesso spazi resi distanti e distinti dallo stigma che sono costrette a subire.

Luoghi densi e complessi, pulsanti, vitali e mediamente più giovani del resto delle città in cui sono inseriti, questi quartieri, troppo spesso marginalizzati dai racconti dei media, dalla carenza di servizi, dal disinteresse o dall’inerzia delle istituzioni, sono spazi relazionali iperconnessi con altri luoghi, paesi, continenti.

Sono luoghi in grado di superare le consuete polarità e di ristabilire nuove centralità definite e costruite dal basso. Ambienti resilienti ma allo stesso tempo in pericolo, che si presentano come laboratori quotidiani e decisivi campi di lotta per la costruzione e l’evoluzione delle città del futuro.



Giada Peterle è fumettista, ma soprattutto geografa culturale e docente di Geografia Letteraria presso l'Università degli Studi di Padova. Si occupa di rappresentazioni di città, in particolare nella letteratura e nel fumetto. Le sue ricerche sono inoltre dedicate all'esplorazione dei linguaggi artistici come strumento di attraversamento, comprensione e riscrittura degli spazi urbani contemporanei. Insieme a Adriano Cancellieri è curatrice dell'antologia a fumetti Quartieri. Viaggio al centro delle periferie italiane (BeccoGiallo 2019) e autrice del capitolo dedicato al quartiere Arcella a Padova, di cui ha disegnato le tavole. I suoi lavori geo/grafici sono consultabili alla pagina www.narrativegeographies.com.



In questa tappa del percorso di UNDERCLASSTREET c'è la volontà anche di esplorare gli strumenti di studio. I racconti del libro sono infatti l'esito di approfondite ricerche multidisciplinari sul territorio restituite in maniera efficace tramite il fumetto.

"Quartieri" riesce a mettere in evidenza come le periferie, luogo di degrado nell'immaginario collettivo, siano oggi in realtà luoghi d'incontro e di aggregazione dove le città riescono ancora a vivere grazie a relazioni sociali solide e solidali. Riscoprire e rivalutare il senso e la natura dei quartieri può essere uno strumento di contrasto ai processi di gentrificazione che interessano le nostre città? Con questa presentazione Il Progetto Rebeldìa prosegue un percorso di analisi dello spazio urbano cominciato con “Airbnb Città Merce. Storie di resistenza alla gentrificazione digitale” di Sara Gainsforth (http://www.pisatoday.it/eventi/airbnb-citta-merce-presentazione-del-libro-sarah-gainsforth-6987923.html) e che continuerà a febbraio con la presentazione de “La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del Decoro” di Wolf Bukowski.