'Queen vs The Who' - presentazione dei libri di Antonio Pellegrini

Pomeriggio speciale dedicato a due grandi leggende del rock: i Queen e gli Who. Antonio Pellegrini, insieme a Raffaele Lombardi (fondatore e cantante -dal 1995 al 2015- dei "Killer Queen" e fan dei The Who), presenterà i suoi due libri: "Italian Rhapsody. L’avventura dei Queen in Italia” e “The Who e Roger Daltrey in Italia”.

"Italian Rhapsody" racconta la storia dei Queen dagli esordi, approfondendo lo straordinario rapporto di amore reciproco tra la band e l'Italia, che nel 1984 regala ai fan nostrani due esibizioni di "Radio Ga Ga" al Festival di Sanremo e i meravigliosi concerti milanesi del 14 e 15 settembre. Il volume riporta aneddoti, curiosità, interviste, testimonianze inedite, foto rare o mai pubblicate, e una preziosa raccolta di articoli tratti da riviste italiane che - a partire dagli anni '70 e fino all'uscita del disco postumo "Made In Heaven" del 1995 - recensiscono gli album e raccontano gli straordinari show che il gruppo tiene in giro per il mondo.

E poi... una sezione dedicata ai vari progetti portati avanti negli anni da Brian May e Roger Taylor, i nuovi concerti a nome "Queen +" - prima con lo storico cantante rock blues Paul Rodgers e poi con il giovane Adam Lambert - fino all'uscita del pluripremiato "Bohemian Rhapsody", film dedicato alla memoria di Freddie Mercury. In appendice, tre testi dedicati ai Queen firmati dagli scrittori Fabio Rossi e Athos Enrile, e da Alessandro Cannarozzo, della community Queenitalia che ha fornito prezioso materiale.

Il libro racconta, per la prima volta, i concerti e le apparizioni del leggendario gruppo inglese nel nostro paese. Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle, Keith Moon nel 1967 a Torino, Bologna, Milano e Roma, e nel 1972 nella capitale per il tour di “Who’s Next”. E poi gli Who degli anni 2000, con la sofferta serata all’Arena di Verona nel 2007, il tour italiano di Roger Daltrey nel 2012, dedicato a “Tommy”, fino ai concerti di Bologna e Milano nel settembre 2016.

Il libro è arricchito da stralci di interviste alla band ed estratti di articoli pubblicati su giornali e riviste italiane. Inoltre, sono riportate le testimonianze di alcuni fan storici. Impreziosiscono queste pagine, un’introduzione al mondo The Who di Athos Enrile, con un’intervista a Simon Townshend, nonché i contributi di Tony Face e Fabio Rossi. Con un’ampia sezione fotografica inedita, “The Who e Roger Daltrey in Italia” è un must per i fan italiani della storica band inglese.