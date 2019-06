Giovedì 13 giugno 2019, alle ore 18:00, presso la Pubblica Assistenza di Marina di Pisa, nello studio di Laura Leone, Anita Rusciadelli presenterà il suo ultimo libro Raccontami una Madre, edito da Centro Benessere Psicofisico.

Dice l’autrice: “Mi ci sono affezionata, l'ho tenuto in gestazione a lungo perché volevo mettere al mondo qualcosa di delicatamente umano, in cui ogni pagina potesse offrire, per il tempo breve della sua lettura, uno scorcio di madre nel quale potersi ritrovare.

Il libro contiene una manciata di racconti e confidenze che persone di ogni età, perlopiù sconosciute, hanno riposto fiduciosamente nei taccuini della mia memoria.

Credo che, entrare tra le pieghe delle loro narrazioni, rappresenti una preziosa occasione per ripensare a noi stessi come figlie e figli e alla struggente umanità del materno, fatta di amore e fragilità”.