'Racconti di goliardi e scienziati': visita guidata

Visita guidata per ricordare il secolare rapporto tra la città e la sua università; ripercorrendo le tappe della storia universitaria pisana, non solo evocheremo alcune personalità del mondo scientifico e umanistico che hanno reso l’Ateneo pisano un’eccellenza internazionale, ma ricorderemo anche la tradizione goliardica.

Eredi dei 'clerici vagantes' del Medioevo, i Goliardi pisani hanno segnato la vita universitaria del XIX e XX secolo, tra caffè letterari, teatri e aule universitarie, tra satira ed impegno civile, partecipando attivamente al dibattito culturale e politico della loro epoca.

Tra questi, importanti nomi del mondo culturale: Giosuè Carducci, Giuseppe Giusti, Renato Fucini….e altre personalità meno note ma ugualmente degne di essere conosciute per gli spassosi aneddoti che li riguardano e per il loro contributo al teatro goliardico, tuttora verace espressione della pisanità.

Ritrovo: ore 15.50 in Piazza dei Miracoli, presso la Fontana dei Putti. Costo: 12 Euro, 8 euro ridotto per studenti. Per info e prenotazione (obbligatoria): natourarte.pisa@gmail.com; 3887551474; 3396836352; 3887551474.