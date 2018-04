'Ti racconto Turandot' al Museo della Grafica

Il 12 aprile alle 17 presso il Museo della Grafica si svolgerà l'evento 'Ti racconto Turandot', un libro per giocare con il teatro e la musica a scuola e in famiglia.

Per l'occasione gli autori incontreranno gli insegnanti e illustreranno loro i percorsi didattico-creativi legati al libro' La fiaba della Principessa Turandot'. Per info e prenotazioni 0502211372.

La fiaba della crudele Principessa Turandot, insensibile all’amore e che fa decapitare tutti i suoi pretendenti, già tante volte raccontata a teatro da nomi come Gozzi, Schiller, Busoni, Puccini, è qui riproposta in modo del tutto inaspettato.

Recuperando le sue antichissime origini popolari, innestando elementi magici e fiabeschi, evidenziando il ruolo risolutivo che nel racconto è occupato dalla figura dell’ospite 'straniero' capace, con le sue azioni, di guarire la malattia della Principessa e della sua città, gli autori svelano un 'altro' racconto di Turandot, ricco di valore anche per i ragazzi di oggi.

Il volume offre anche la possibilità ai suoi giovani lettori di mettere in scena la propria Turandot, grazie ai contenuti multimediali del dvd allegato e a semplici e chiare istruzioni

. Un invito a 'ribaltare i ruoli', in modo che essi stessi diventino raccontatori, trasformino la narrazione in spettacolo con scene e musiche, si divertano a giocare con le parole, i suoni, le figure e le mani, usando in libertà la propria immaginazione.

Il libro è una storia da leggere e da raccontare, parole e suoni per trasformarsi; personaggi da creare; video, musiche e suoni con cui giocare; scenografie da fare; uno spettacolo da rappresentare a casa, in classe o sulla tavola; istruzioni per l’uso di testi e musiche; suggestioni ludiche e didattiche per inventare altri spettacoli; schede per saperne di più.