R A R - 1° revival Raduno Auto Regionale 1935 a Cascina

Presenze da tutta la Toscana, livornesi, pisani, lucchesi, fiorentini, senesi, massesi, pratesi, pistoiesi e dalle regioni limitrofe insieme per festeggiare la prima edizione del RAR - Raduno automobilistico regionale cascinese, una rievocazione storica del raduno datato 1935.

Tutto grazie alla organizzazione degli 'Amici di Cascina' in collaborazione con Quattro Mori Expo Motori, ASD CONI ed il gruppo fotografico Photo Experience di Cascina, con la partecipazione attiva anche del GVA Gruppo volontari antincendio di Buti, della Croce Rossa Italiana comitato di Fauglia, della Misericordia del Gabbro, della Misericordia di Orciano Pisano e dal Fuoristrada Club di Vicopisano.

Grazie anche alla collaborazione ed al patrocinio della Provincia di Pisa e dei diversi comuni, tra i quali Pisa, Cascina, Vicopisano, Buti, Fauglia e Rosignano M.mo.



Il ritrovo delle auto è previsto dalle ore 8,00 e alle 9,45 sotto l'arco di partenza in Corso Matteotti a Cascina.

Sul percorso si troveranno controlli a timbro ossia postazioni dove sarà annotato sulla tabella di marcia il passaggio delle vetture che distanziate da un minuto transiteranno da: Lugnano, San Giovanni alla Vena, Vicopisano, Buti, Monte Serra, Calci, San Giuliano Terme, Via del Brennero, Via Bonanno Pisano, la Cittadella, Lungarno Mediceo, Lungarno Sidney Sonnino, altro controllo presso la chiesa di Santa Maria della Spina, Via Battisti, Stazione Centrale, Riglione, Navacchio, S.Anna, San Frediano e rientro in Corso Matteotti a Cascina

Le auto rimarranno sul corso con la possibilità del pubblico di osservarle da vicino. Alle ore 13,30, di nuovo a bordo per il secondo giro facoltativo, con transito da Lavoria, Fauglia, per poi proseguire per Pian di Laura, passeggiando sui crinali di Orciano Pisano, Pieve S. Luce e poi verso le colline livornesi, con il successivo rientro a Cascina.

Tra le vetture già iscritte, la più antica la Fiat Balilla del 1933 con Gabriele Busato, la Citroen 11B del 1934 con Giuseppe Marchio, la MG 'A' 15OOcc del 1956 di Gazzarrini Antonio, la Austin Healey 3000 del 1960, la Fiat 1500 del 1965 con Davide Di Biasi, la Morgan Sport Seater 16 del 1967 con Luciano Cardelli, la Triumph spitfire 1500 del 1978 di Massimo Sabatini, due bellissime Ford Escort mk1 di Giulio Giovannetti e Karin Heuberger, e la Taunus sw del 1972 di Guasconi Fabrizio, la Fiat 11 Abarth Scorpione del 1969 e la Fiat 500 Coccinella del 1970 con la famiglia Faralli.