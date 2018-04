Conferenza scenica con letture di Giancarlo Giannini al Teatro Era

Mercoledì 11 aprile alle ore 21 al Teatro Era è in scena 'Tra la mia ragione e la mia follia ci sei tu', conferenza scenica di Umberto Galimberti con letture a cura di Giancarlo Giannini, da un’idea di Paola Pedrazzini, produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo.

Il grande filosofo e psicoanalista junghiano Umberto Galimberti guiderà nel territorio misterioso dell’amore. Le cose d’amore non appartengono al racconto dell’anima razionale perché, in loro presenza, l’anima si sposta, esce dal recinto umano della ragione e si ricongiunge alla follia degli dei.

Ad accompagnare in questo viaggio, insieme ad Umberto Galimberti, una grande icona del cinema italiano: Giancarlo Giannini alla cui intensa interpretazione è affidata la lettura scenica di alcune delle più significative pagine letterarie sull’Amore.

Umberto Galimberti già ordinario di filosofia della storia, psicologia generale e psicologia dinamica all’Università di Venezia, ha collaborato con Il Sole 24 Ore e oggi scrive su La Repubblica. Tra le sue pubblicazioni 'Gli equivoci dell'anima', 'La casa di psiche', 'L’ospite inquietante'. 'Il nichilismo e i giovani', 'I miti del nostro tempo', 'Cristianesimo, la religione dal cielo vuoto'.

Per info: 0587 55720/57034 teatroera@teatrodellatoscana.i t.

Biglietti

Intero 20 euro; ridotto 18 euro; studenti 12 euro. Riduzioni: under 18 e over 60, soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco sarà disponibile in biglietteria e sul sito.

Acquisto biglietti: Biglietteria Teatro Era, 0587.213988, dal martedì al sabato dalle ore 16 alle 19.30; domenica e lunedì riposo. Biglietteria online https://www.boxol.it/Teatroera /it/event/tra-la-mia-ragione- e-la-mia-follia-ci-sei-tu/ 248426

I biglietti sono in vendita anche presso il Circuito Regionale Box Office. È possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria del teatro.